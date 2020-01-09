Haberler » 3. Sayfa » Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kadın 7 aylık çocuğunu erkek arkadaşına bıraktı ve ortalıktan kayboldu. Annesi tarafından 4 gün önce bırakılan 7 aylık bebek hayatını kaybetti.

09.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:18

Antalya'nın ilçesinde, Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolduğu, henüz kimliği çıkarılmayan 7 aylık Bulut bebek yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma, inceleme başlattı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Manavgat'ın Sarılar mahallesinde oturan, 2 çocuk annesi Buse A, 4 gün önce, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y, ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NEREYE GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

B.Y, ilk ifadesinde, Buse A'nın, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A'nın eski eşi S.G'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi. Öte yandan Buse A'nın, savcılıkta 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

"VEBALİ BANA DÜŞTÜ, DERDİ SİZE DÜŞMESİN" PAYLAŞIMI

Bulut bebeği bırakarak, ortadan kaybolan Buse A.'nın, 30 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesinde, otomobilin yanında elinde tabancalı fotoğrafını, 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
SOPİ:Melek kadınlarımızdan biri
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
VANLI DUMAN:senin gibilerinin alah belasını versin yazık
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VANLI DUMAN:herkes anne ve baba olamaz bir anne var birde baba
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DURAN TEKERLEK:bu da anne işte!
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:24  70 yaşında tanıştığı spor hayatını değiştirdi - Haberler
11:24  Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haberler
11:24  Yeni Delhi'de kağıt fabrikasında yangın: 1 ölü - Haberler
11:23  Kaymakam Yılmaz, intihardan vazgeçirdiği genci makam odasında ağırlandı - Haberler
11:23  Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:31:29