Annesinin Evi Terk Etmesinin Ardından Felçli Babasına Bakan 6 Yaşındaki Kız Yürekleri Sızlattı

6 yaşındaki Jia Jia'nın felçli babasıyla ilgilenirken çekilmiş görüntüleri, görenlerin içini ısıtıyor.

Çin'de 2016 yılında trafik kazası geçirip felç kalan Jia Jia'nın babası, hayatını tek başına idame ettiremez hale gelmişti. Jia Jia'nın annesi kazadan sonra evden kaçtığı için bu sorumluluk 6 yaşındaki Jia Jia'ya geçti.

HER SABAH BABASINA MASAJ YAPIYOR

Her sabah babasının kaslarına otuz dakika masaj yapan Jia Jia, babasının dişlerini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor, ardından okuluna gidiyor.

40 yaşındaki baba Tian Haicheng'ın kaza sonrası felç kalmasının ardından 2 buçuk ay sonra anne, evin büyük oğluyla birlikte evi terk etmiş.

OKULDAN EVE GELDİĞİNDE BABASINA YEMEK YAPIYOR

Jia Jia, okuldan eve geldiğinde babasının hareket etmesine yardımcı oluyor ve yemek hazırlıyor. Okulda olduğu zamanlarda ailenin yaşlı ebeveynleri görevi devralıyor.