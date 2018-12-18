18 Aralık 2018, 11:38
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Annesinin Evi Terk Etmesinin Ardından Felçli Babasına Bakan 6 Yaşındaki Kız Yürekleri Sızlattı

Annesinin evi terk etmesinin ardından felçli babasına bakan 6 yaşındaki Jia Jia'nın görüntüleri tüm dünyada beğeni ile izlendi.

6 yaşındaki Jia Jia'nın felçli babasıyla ilgilenirken çekilmiş görüntüleri, görenlerin içini ısıtıyor.

Çin'de 2016 yılında trafik kazası geçirip felç kalan Jia Jia'nın babası, hayatını tek başına idame ettiremez hale gelmişti. Jia Jia'nın annesi kazadan sonra evden kaçtığı için bu sorumluluk 6 yaşındaki Jia Jia'ya geçti.

HER SABAH BABASINA MASAJ YAPIYOR

Her sabah babasının kaslarına otuz dakika masaj yapan Jia Jia, babasının dişlerini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor, ardından okuluna gidiyor.

40 yaşındaki baba Tian Haicheng'ın kaza sonrası felç kalmasının ardından 2 buçuk ay sonra anne, evin büyük oğluyla birlikte evi terk etmiş.

OKULDAN EVE GELDİĞİNDE BABASINA YEMEK YAPIYOR

Jia Jia, okuldan eve geldiğinde babasının hareket etmesine yardımcı oluyor ve yemek hazırlıyor. Okulda olduğu zamanlarda ailenin yaşlı ebeveynleri görevi devralıyor.

Sabah,Çin Halk Cumhuriyeti

YORUMLAR (35)
MÜHENDİS: ALLAHIM SEN YARDIM ET YARABBİM O KADIN NASIL EŞ NASIL ANNE YA YAZIKLAR OLSUN
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CENGİZ HAN: dürbünlü gibi yobazlar ve arap sevicilerin dediği gibi müslüman falan olmaz inandığı inançta Tanrının sevdiği bir kul olarak kalır inşallah
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MEHMET TAŞDEMİR: Hey maşallah
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ARİF: ÇİNLİ DOLAR MİLYARDERLERİ UTANSIN , , , BİZİM DERDİMİZ BİZE YETER. .
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