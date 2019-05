Annesinin 'gidince haber ver' tembihi kaşif yaptı

Kaynak: İHA

Annesinin gittiği yeri haber vermesi için tembihlemesiyle 'ne yapabilirim' diye düşünen ve Türkçe konuşan akıllı sürüş asistanı sistemini geliştiren İzmirli Evren Posacı, nöbetçi eczaneden vale hizmetine kadar pek çok hizmet sunabilen uygulama, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.İşi dolayısıyla sürekli şehir dışına seyahat eden ve annesi tarafından gittiği yerlere vardığında mesaj atması ile tembihlenen Kazım Evren Posacı, her seferinde annesine haber vermeyi unutunca bir sistem geliştirmeye karar verdi. Annesinin 'Gittiğinde bana haber ver' nasihatiyle başlayan serüveninin ardından, dünyanın ilk Türkçe konuşan akıllı sistemi ortaya çıktı. 3 yıl boyunca 6 mühendis ile birlikte çalışan 'Ava' ismi verilen Akıllı Sürüş Asistanı'nın Kurucusu Kazım Evren Posacı, uygulama sayesinde aracın kişisel bir asistana döndüğünü söyledi.Çıkış kaynağı 'varınca haber ver' diyen annesi olduTürkçe konuşan akıllı sürüş asistanının ortaya çıkmasının altında yatan nedenin annesi olduğunu anlatan Posacı, "Çıkış kaynağım biraz enteresan aslında ki buna vesile olan kişi annemdir. Annem çok meraklıdır, pimpiriklidir. Her şehir dışına gittiğimde, 'Oğlum gidince, varınca mesaj at, bana haber ver' der. Bende her seferinde maalesef unuturum. Bunu nasıl otomatik hale getiririm diye düşündüm. Keşke bir yere vardığımda istediğim kişilere istediğim bildirimleri yapan bir sistem olsa diye düşündüm. Aynı zamanda araç kullanmayı ve müzik dinlemeyi çok severim. Tabi arabada müzik seçmek, biriyle konuşmak konsantrasyonu bozan şeyler ve trafik kazalarının büyük çoğunluğunun zaten kullanıcı hatalarından oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle nasıl bunların önüne geçebiliriz düşüncesinden de hareketle dünyanın ilk Türkçe konuşan 'Ava' isminde akıllı sürüş asistanını geliştirdik" dedi."Arabanız kişisel asistanınız haline geliyor"Akıllı sürüş asistanının istediğiniz her türlü bilgiyi ve bilgilendirmeyi yaptığını belirten Evren Posacı, "Bu sistem aracınızı sizin kişisel asistanınız haline getirir. Örneğin aracınıza bindiğinizde 'Hoş geldin, bugün Dünya Engelliler Günü 'nün son haftası, saat 16.24. Bugün şurada şu saatte şu programın var, yönlendirmeyi oraya yapmamı ister misin?' şeklinde size asistanlık yapar. Tercih ettiğiniz bütün bilgilendirmeleri size yapar. İsterseniz burç yorumlarını okur, isterseniz haber başlıklarını, isterseniz o günün resmi gazetesini bile okur. veya ekonomiyle ilgilenen biriyseniz, istediğiniz anlık döviz bilgilerini aracınıza her bindiğinizde öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı."Kelime veya komut kalıbı ezberlemenize gerek yok"Sistemin sadece bilgilendirme yapmadığını kişi ile sohbet ettiğini hal hatır sorduğunu da ifade eden Posacı, "Bilgilendirmeler yapmasının dışında ' Çok konuştun kusura bakma, biraz da sen söyle bakalım, nasılsın?' diyerek sizin keyfinizi sorar. Keyif durumunuza göre de sizin için bir parça seçer. İstediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz veya 'Patlat oradan hareketli bir şeyler' dediğinizde, hareketli bir şeyler çalar. Buradaki en önemli şey Ava'nın günlük konuşma dilini anlamasıdır. Yani Ava'ya bir komut verebilmek için herhangi bir kelime veya komut kalıbı ezberlemenize gerek yok" diye konuştu.Nöbetçi eczaneden vale hizmetineSistemin günlük yaşantınızda karşılaşabileceğiniz her türlü sorunu halledebildiğini vurgulayan Kazım Evren Posacı, "Örneğin 'Beni nöbetçi eczaneye götür' derseniz, bulunduğunuz konuma en yakın nöbetçi eczaneye anından bakar, tespit eder ve yönlendirmeyi oraya yapar. Bunun haricinde vale modu gibi eşsiz özellikleri bulunmaktadır. Aracı bir başkasına teslim ettiğimizde aracınızın güvende olmasını sağlar. Sizin izniniz dışında teslim ettiğiniz kişi aracı kullanırsa, bu kişiyi 'Şu anda beni izinsiz kullanıyorsun' şeklinde uyarır ve bu durumu konumuyla birlikte size bildirir. Anlık olarak o andan itibaren konumunu takip edebilirsiniz veya arabaya mesaj atarak izinsiz kullanan kişinin okumasını sağlayabilirsiniz. Bunun gibi çok sayıda özelliği bulunmaktadır" dedi."İftara az kaldı, Allah kabul etsin"Ava, sorulan her türlü soruya verecek bir cevap da buluyor. Kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren cevaplar veren sisteme, "İftara ne kadar vakit kaldı" diye sorduğunuzda, "İftara 3 saat kaldı. Allah kabul etsin", "Aşk nedir" sorusuna ise "Bunun cevabını öğrendiğim gün asistanlığı bırakacağım" şeklinde farklı yanıtlar veriyor.Sistemi 3 bin TL olarak piyasaya sunduklarını söyleyen Posacı, Ava'nın her araca da uygulanabileceğini dile getirdi. - İZMİR Evren