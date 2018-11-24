Annesinin Gözünü Çıkartan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Afyonkarahisar
'da darp ettiği annesinin iki gözünü elleriyle çıkartan zihinsel engelli şahıs, doktor kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ
ilçesi Davulga
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli Halil Kıyar (40) kavga
ettiği annesi Sultan Kıyar'ı (69) darp ederek iki gözünü de elleriyle oyduğu öğrenildi.
Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir
Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Halil Kıyar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilerek doktor kontrolünden geçti. Zihinsel engelli şahıs daha sonra Emirdağ Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. - AFYONKARAHİSAR
Davulga,Emirdağ,Afyonkarahisar
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:29