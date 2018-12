Annesinin Hem Kulağı Hem de Dili Oluyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:22



MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi İsmail Tuncer (13), kendi aralarında geliştirdikleri işaret diliyle, işitme engelli annesinin (54) dili- kulağı olurken, okul arkadaşları ve çevresindekiler tarafından da takdir ediliyor.Salihli'de yaşayan ve emekli deri işçisi İdris Tuncer (59) ile evli olan Münevver Tuncer, 8 yaşındayken başına aldığı darbe sonucu beyinciğin altındaki sinirlerin zedelenmesi nedeniyle duyma yetisini kaybetti. Duyamayan ancak çok sağlıklı olmasa da konuşabilen Tuncer'in Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan tek çocuğu İsmail Tuncer, kendi aralarında geliştirdikleri işaret dili ile annesinin en büyük destekçisi oluyor. Annesine daha önce uluslararası işaret dilini öğretmek istediğini belirten Tuncer, "Küçüklüğümden itibaren annemle hep kendime has bir işaret dili ile anlaştım. Bu işaret diliyle de annemle gayet rahat bir şekilde anlaşıyoruz. Annem, daha önce öğretmek istediğim uluslarası işaret dili yerine, benim geliştirdiğim işaret dili ile daha rahat anlaştığını söyledi. Bunun üzerine de hep bu işaret dilini kullandık. Gerek kalabalık ortamlarda, gerekse çarşıda veya çeşitli kurum ya da kuruluşlarda bir işimiz olduğu zaman annemle beraber gidiyorum. Bilindiği üzere okullardaki veli toplantılarına sadece anne ve babalar katılır. Ancak annem işitme engelli olduğu için veli toplantısına o geldiği zaman birlikte katılıyoruz" dedi.Annesine yardımcı olmayı sürdüreceğini belirten Tuncer, "Çünkü beni bu yaşıma kadar annem büyük bir özveri ile büyüttü. Annem de benim için elinden geleni yapıyor. Eğitim sürecimde birçok fedakarlık gösterdi, hala da gösteriyor. Hakkı ödenmez. Onun kulağı, dili, eli, ayağı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.'ANNE OĞULDAN ÇOK ARKADAŞ GİBİYİZ'Münevver Tuncer ise oğlu ile her konuda birbirlerine destek olduklarını belirtip, "Bazen, uyuşamadığmız konular da oluyor. Ama genellikle birbirimize yapıcı davranıyoruz. Hiç unutmuyorum bir gün ana sınıfında iken öğretmeni oğlumdan İstiklal Marşı'nı ezberlemesini istemiş. Ben de oğlumun ezberleyip ezberlemediğini öğrenmek için dudak okuma yöntemi ile onu izledim. 10 kıtanın tamamını ezberlemişti, o gün çok mutlu oldum. Anne oğuldan çok iki arkadaş gibiyiz. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz" dedi.'ÇOK DEĞERLİ BİR YAKLAŞIM'Milli Egemenlik Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayben Demirkaya "Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ) ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımız'ın kamuoyu ile paylaştığı son güncel bilgileri velilerimize konuşmak için toplandık. Öğrencimiz İsmail ve annesi de toplantımıza katıldı. Toplantı boyunca anlattıklarımı öğrencimiz, el ve kol işaretleri ile annesine aktardı. İsmail'in bu durumu kabullenmesi, annesinin duyma yetisini kaybetmiş olmasını bir engel olarak görmemesi, onu yeniden hayata kazandırmaya çalışması çok değerli bir yaklaşım. Tabii ki annenin de birçok fedakar tutumuna şahit oluyoruz. Duyma yetisini kaybetmesine rağmen her anlamda çoğunun yanında olmaya çalışan bir annemiz var" dedi.HER EVDE BİR HİKAYE SAKLIMilli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Muhammet Mustafa Demir de öğrencileri İsmail Tuncer'in örnek davranışlarının kendilerinin de dikkatini çektiğini belirtip, şunları söyledi:"Her evde bir hikaye saklıdır. İsmail ve annesi arasındaki dayanışma da bu güzel hikayelerden bir tanesi. İsmail ve annesi arasında çok güzel bir iletişim mevcut. İsmail'in ailesine destek olması yine annemizin de güzel bir şefkat bağı kurması bizim için toplumda güzel örnekler gösterilmesi anlamında iyi bir örnek." - Manisa