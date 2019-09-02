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Annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

02.09.2019 21:46 Annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İskenderun ilçesindeki Vakıf İşhanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin iş hanında unuttuğu 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kapılar akşam kapatılınca içeride mahsur kaldı. Annenin 'Bebeğim içeride' feryatlarını duyanlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle iş hanına girerek kapıyı açtı. Çocuğuna kavuşan anne, yavrusuna sıkı sıkı sarıldı. - HATAY

İskenderun, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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