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Annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye kurtardı

- Annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye kurtardıHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

02.09.2019 22:42

- Annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Vakıf İşhanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin işhanında unuttuğu ve üzerine kapı kapatılan 3 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, işhanında mahsur kaldı. Annenin 'bebeğim içeride' feryatlarını duyanlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle işhanının içerisine geçerek, kapıyı açtı.

Bebeğine kavuşan anne yavrusuna sıkı sıkı sarıldı.

Annesinin işhanında unuttuğu bebeği itfaiye kurtardı

İskenderun, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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