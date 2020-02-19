Annesinin kapısına ırkçı ifadeler yazdıran gurbetçinin oyununu bozan polisler ödüllendirildi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde Kumru Akkaya'nın (66) evinin kapısına, ırkçı ifadeler yazdırıp, kalaşnikof tüfek mermisi bıraktıran kişinin, Almanya 'ya iltica etmek isteyen oğlu Yusuf İnan Akkaya (30) olduğunu ortaya çıkaran polisler, Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından ödüllendirildi.

Olay, geçen 20 Ocak günü Pertek ilçesinde yaşandı. Kumru Akkaya'nın evinin kapısına ırkçı ifadeler yazılıp, kalaşnikof mermisi bırakıldı. Hemen araştırmalara başlayan polis ekipleri, Kumru'nun oğlu Yusuf İnan Akkaya'nın yaşadığı Almanya'da iltica hakkını rahat alabilmek için kayınbiraderi Yurdal Daş'a (43) yazıları yazdıran ve mermi bıraktıran kişi olduğu ortaya çıktı. Kayıbirader Daş, tutuklanırken, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf İnan Akkaya'nın Almanya'dan iadesi için çalışma başlattı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, olayı aydınlatan polisleri yaptıkları çalışma nedeniyle ödüllendirdi. Toplum içine nifak tohumu ekmek isteyen kötü niyetli kişilere müsaade edilmeyeceğini söyleyen Vali Sonel, "Tunceli birkaç yıl öncesine kadar terörle anılıyordu. İlimizde huzur ortamını bozacak ve devletimizi zan altında bırakacak hiçbir olaya asla müsaade etmeyiz. Pertek ilçemizde bir vatandaşımızın kapısına ırkçı bir yazı yazılmıştı. Polisimiz çok kısa sürede bu durumu ortaya çıkararak, failleri belirleyip yakaladı. Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması ve vatandaşımızın huzur içinde olması için polisimiz gece-gündüz demeden görevini yapıyor. Toplum içine nifak tohumu ekmek isteyen bu kötü niyetli kişilere müsamaha göstermemiz asla mümkün olmaz. Bizler de bu durumu kısa sürede ortaya çıkaran polis memurlarını ödüllendirdik ve başarı belgesi verdik" dedi.