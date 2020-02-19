Haberler » Güncel » Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı - Haber

Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesinin evinin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca saklayan İ.K. ve arkadaşı G.B. tutuklandı.

19.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:09Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı
EDİRNE'nin ilçesinde, annesinin evinin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca saklayan İ.K. ve arkadaşı G.B.  tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeki evde arama yaptı. Evin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evs ahibi kadın G.K., oğlu İ.K. ve G.B. gözaltına alındı.Şüphelilerden İ.K., uyuşturucuyu kömürlüğe kendinin sakladığını, annesinin durumdan haberi olmadığını söyledi.  Anne G.K., serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.B. ve İ.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Keşanedirne

Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 10:49:13