Annesinin mezarı başında ölü bulundu

ERZURUM'da, Fikret Eldutar (75), dua etmek için gittiği annesinin mezarının başında ölü bulundu. Mezarın çevresindeki otları temizlediği de anlaşılan Eldutar'ın geçirdiği kalp krizi sonuçu yaşamını yitirdiği öne belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fikret Eldutar, dua etmek için annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarına gitti. Eldutar akşam eve dönmeyince yakınları meraklanıp Dutçu Mahallesi mezarlığına gitti. Mezarlıkta el fenerleriyle arama yapan kardeşleri, Fikret Eldutar'ı annesinin mezarının başında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eldutar'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Eldutar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eltutar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. - Erzurum

Kaynak: DHA