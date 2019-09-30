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Annesinin mezarının başında ölü bulundu

Erzurum'da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.

30.09.2019 22:40Annesinin mezarının başında ölü bulundu
Erzurum'da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.
Tuzcu Mahallesi'nde annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarını ziyaret etmek için mezarlığa giden Fikret Eldutar'dan (75) akşama kadar haber alamayan oğlu Yener Eldutar, köy mezarlığına gidince babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamda herhangi bir darp izine rastlamazken yaşlı adamın elinde ot bıçkısı ve biçilmiş otların olduğu görüldü. Ayrıca Eldutar'ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.
Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Sefa Tetik/İHA)

Erzurum, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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