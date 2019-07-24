Haberler» Güncel» Haber

Annesinin otomobili ile çarptığı çocuk öldü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ayşe Baştürk'ün (37), otomobili ile çarptığı oğlu Erdem Baştürk (3), yaşamını yitirdi.

24.07.2019 13:22 Annesinin otomobili ile çarptığı çocuk öldü
SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ayşe Baştürk'ün (37), otomobili ile çarptığı oğlu Erdem Baştürk (3), yaşamını yitirdi.
Kaza, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen anne Ayşe Baştürk, aracın viteste olduğunu unutup marşa bastı. Viteste olan araç aniden hareket edip, oğlu Erdem Baştürk'e çarptı. Aracın altında kalan çocuk ağır yaraladı. Ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Baştürk,  doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Baştürk, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
14:24   Türk Matematik Milli Takımı İtalya'da üçüncü oldu
14:23   Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi
14:23   Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu
14:23   Doğanşar'da beç tavuğu dağıtıldı
14:22   Tamer'den vekaletle kurban bağışı
14:22   flaş//3
14:22   flaş//3