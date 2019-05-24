Annesinin Sözlerini Duyan Ekrem İmamoğlu, Gözyaşlarını Tutamadı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk Arenası programına konuk oldu. Programda konuşan annesi Hava İmamoğlu'nun sözlerini dinleyen Ekrem İmamoğlu duygusal anlar yaşadı. İmamoğlu, annesinin "Çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum" sözlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sunduğu, Halk Arenası programının konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da seyirciler arasındaydı. Programın sonunda Uğur Dündar, sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti.Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu.

"ONUN BİR DAMLA TERİNİ BİLE HELAL ETMİYORUM"

Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın "Ekrem Bey'i anlatır mısnız?" sorusuna, ''Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum'' şeklinde yanıt verdi.

"ONA İKİ ŞEY SÖYLEDİM"

İmamoğlu'nun babası da, ''Yüzüne karşı onu ilk kez methediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez'' ifadelerini kullandı.