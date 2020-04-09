Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Annesiyle aynı kaderi paylaştı

Trabzon'da geçtiğimiz ay yeni tip Korona virüsten ilk hayatını kaybeden kişi olan Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi ile aynı kaderi paylaştı.

09.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:58
Annesiyle aynı kaderi paylaştı
Trabzon 'da geçtiğimiz ay yeni tip Korona virüsten ilk hayatını kaybeden kişi olan Elmas Yeşilyurt 'un Fransa 'da yaşayan oğlu da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Annesinin cenazesine Fransa'da olduğu için katılamayan 41 yaşındaki İrfan Yeşilyurt'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Annesi Trabzon'daki ilk vakaydı

2 Mart gecesi kızıyla uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na geldikten sonra öksürük şikayetiyle Of Devlet Hastanesi'ne başvuran, ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Trabzon'da yeni tip Korona virüs (COVID-19) teşhisi konan ilk hasta olan Elmas Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede 20 Mart günü hayatını kaybedip, Trabzon'da Korona virüse yenik düşen ilk kişi olmuştu. Yeşilyurt'un, bağırsak kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce ameliyat edildiği ve diyabet hastası olduğu da belirtilmişti.

Yakınlarının testi de pozitif çıkmıştı

Elmas Yeşilyurt'un testinin pozitif çıkmasıyla Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan kardeşi Faik Ahmet Öztürk ve eşi Sultan Öztürk karantinaya alınmış ve yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Faik Ahmet-Sultan Öztürk çifti, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Annesi gibi Korana virüse kurban gitti

Yeşilyurt ailesi dün yeni bir haberle sarsıldı. Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan 41 yaşındaki oğlu İrfan Yeşilyurt'un Korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesi gibi diyabet hastalığı bulunduğu söylenilen İrfan Yeşilyurt, Fransa'da bir süredir yeni tip Korona virüs teşhisiyle tedavi görüyordu. 8 Nisan'da virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Yeşilyurt'un cenazesinin cenaze taşıma şirketiyle havayoluyla İstanbul'a, oradan da karayoluyla Trabzon'a getirileceği ve Of'taki aile kabristanlıklarında annesinin yanına defnedileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Değerli Taş, Yeşilyurt, Trabzon, Fransa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı Haberler
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Annesiyle aynı kaderi paylaştı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:20: Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi - Haberler 16:14: Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu - Haberler 16:11: Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Haberler 16:07: POLİS GELDİ TIRAŞ YARIM KALDI - Haberler 16:07: İzmir'de sokak ortasındaki kavgada kan aktı - Haberler 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:12: Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı