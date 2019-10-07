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Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

Antalya'da zabıta memuru Mehmet Kemal T. isimli şahıs, annesinin kapıyı geç açmasından şüphelendi. Kapıyı kırarak içeri giren Mehmet Kemal T. annesiyle birlikte yakaladığı polis memurunu 3 yerinden bıçakladı. Zanlı polis tarafından yakalandı.

07.10.2019 15:40

Antalya'da zabıta memuru Mehmet Kemal T. (26), evde annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı olarak kaçıp, ekip arkadaşlarından yardım isteyen Hasan A. ameliyata alınırken, Mehmet Kemal T. polis tarafından yakalandı.

ANNESİ KAPIYI GEÇ AÇINCA ŞÜPHELENDİ

Olay, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı Şerife A.'nın evine gitti. Bir süre sonra eve, Serik Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet Kemal T. geldi. Kapının geç açılmasından şüphelenen Mehmet Kemal T., yatak odasının kapısının kilitli olduğunu fark edince annesi Şerife A.'dan açmasını istedi.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı.

POLİSİN DURUMU CİDDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Kemal T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(61)
SCHWARZLİCH:Suçlu aramak mı? Resmen yorumlar cadı avına dönmüş.. yok oğlan suçlu yok kadın bilmem ne yok polis hatalı.. ne oluyor.. iki karşı cins ihtiyacını yanlış zamanda yanlış yerde gidermiş..
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2 4
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ADINIZI YAZIN IBO:babasi nerdeymis
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3 3
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YÖRÜK OSMAN:Tahtalı köy, de tatil yapıyormuş
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0 0
EBCED HESABI:Anne ile polisin yaptığı hoş değil ama oğulun verdiği ceza biraz ağır olmuş. Verilecek cezanın üst sınırı Nur suresi 2. ayette belirtilmiştir. : '' Zina eden erkek ve kadına 100''er değnek vurun. ''
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4 6
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HERKES:Senin gibi ananın allah cezasını versin oğlunun başını yedin o poliside çağırmasan gelmezdi evine tek suçlu sensin annesin sen anne gebersende aşkından anne olmak okadar basit değil
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15 3
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M.K:YINEMI KADINLAR HAKLI DIYECEKSINIZ
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99 16
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MEKO KEKO:BU KADIN SUÇ İŞLEMİŞ İSE BİLE CEZASINI OĞLU MU VERECEK YADA YASALAR FELANMİ VAR BİDE KİM HAKLI SEN NERDEN BİLECEKSİN OĞLU O İŞ ÜZEREMİ YAKALIMŞ SEN İKİ TARAFIDAMI DİNLEDİNDE HAKTNA FELAN BAHSEDİYON KEKO MEKO
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0 0
TÜMDEN AHLAKSIZ MİLLET OLDUK YAZIK:AHLAKSIZ KADININ HİÇ Mİ SUÇU YOK YANİ.
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ABBATZ:Ellerine sağlık bir insan namusu için yaşar. Devlet bu gibi olayları ayırt etmeli ceza vermemeli
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LUU:Iyi yapmıs
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