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17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü.

14.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:45

Trabzon'un Araklı ilçesinde 17 yaşındaki Y.Z.S, annesiyle kavga ettiği gerekçesiyle babası Mehmet S.'yi (44), silahla vurarak öldürdü.

ANNESİYLE KAVGA EDEN BABASINI VURDU

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pervane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet S., bilinmeyen nedenle evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Z.S. eline aldığı silahı babası Mehmet S.'ye ateş etti. Mehmet S., vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Mehmet S.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Y.Z.S. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Baba Mehmet S.
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Araklı, kavga, Güncel
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