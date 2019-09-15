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Annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü iddiası

Antalya'da, annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.09.2019 20:00Annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü iddiası
Antalya'da, annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi S.B'nin, Çocukları Koruma Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen lise öğrencisi S.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde dün, eşi Hatice B. ile borç ödemesi nedeniyle tartışan Halil İbrahim B'yi üç yerinden bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi S.B, gözaltına alınmıştı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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