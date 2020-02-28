Annesiyle tartışan babasını öldürdü

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Son Dakika: Hulusi Akar, birliklerin bulunduğu yerlerin Rusya'ya söylendiğini açıkladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sahadaki birliklerin yerlerinin Rus yetkililere söylenmesine rağmen saldırının gerçekleştiğini açıkladı. Akar "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" dedi.