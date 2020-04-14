Annesiyle tartışan üvey babası ve dedesini tüfekle yaraladı

SAMSUN'da Burak D. (24), annesi Y.K. (40) ile tartışan üvey babası ile dedesine tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği üvey baba Dursun Y. ile dede Muzaffer Y. (56) yaralanırken, Burak D. kaçtı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K., dini nikahlı eşi Dursun Y. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K.'nin oğlu Burak D., annesine bağırdığı gerekçesiyle Dursun Y.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Dursun Y. ve onun babası Muzaffer Y. kanlar içinde yığıldı. Olayın ardından Burak D. tüfeği apartmanın bodrumuna saklayıp, evden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dursun Y. ve babası Muzaffer Y. hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri de olay sonrası kaçan Burak D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.