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Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı

Kahramanmaraş'ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.

28.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:30 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı
'ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir apartmanda B.D. (19), annesi B.D. ile tartıştı. Tartışma sonrası B. D., 7 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan ikametin mutfak balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.D'yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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