Annesiz kalan yavru kırlangıçları cımbız ve şırınga ile besliyor

'de bir işletme tarafından yeniden inşa edilmek üzere yıkılan bir binada bulunan kırlangıç yuvasındaki 3 kırlangıç yavrusu esnaf tarafından koruma altına alınarak şırınga ve cımbız ile besleniyor. Rizeüzerinde bulunan bir bina yeniden inşa edilmek üzere yıkıldı. Yıkılan binada bulunan kırlangıç yuvasını fark eden 39 yaşındaki Muhammet Kurt ise yuvada bulunan 3 kırlangıç yavrusuna sahip çıktı. Kurt yavru kırlangıçları aynı cadde üzerindeki kendi işletmesine getirdi. Bakımını üstlendiği kırlangıçlar henüz yavru olduğu için kendileri yemek yiyemediğinden ve anneleri henüz ortaya çıkmadığından, Kurt eline aldığı şırınga ve cımbız ile kırlangıçları beslemeye başladı. Kendisinin hazırladığı mamayı kırlangıçlara şırınga ile veren Kurt aynı zamanda kırlangıçlara cımbızla da mama yediriyor. Yuvanın olduğu bölgede kırlangıçların annesini arayan ve bir türlü ulaşamadığını dile getiren Muhammet Kurt internetten kırlangıçların ne yediğini araştırdığını ve onlara özel mama hazırladığını dile getirdi. Kurt "Kırlangıçları iş yerimizin karşısındaki yıkım aşamasında olan inşaatta buldum. Orası cadde seviyesine geldiğinde branda ile örttüler ve anneleri bunları bulamadı. Sonra biz inşaat firmasıyla konuşup yuvayı oradan aldık, yanındaki binanın çatısına bağladık. İş yerimizin camına koyduk, anneleri üzerinden geçmesine rağmen yine bulamadı onları" dedi. Yaklaşık 2 haftadır iş yerinde yavru kırlangıçlar ile zaman geçirdiğini sözlerine ekleyen Kurt "Sabaha kadar araştırma yaptım internetten. Etçil bir hayvan bunlar, sinekle, böcekle besleniyorlar ama onları bulma şansımız yoktu. En ideali kıyma, yumurta beyazı, proteinli besinlerle besledik. 10-15 gündür bizde bunlar. Biz aldığımızda tamamen tüysüzdüler ama şimdi tüm tüyleri çıkmış diyebiliriz. Bir 10 gün sonra da doğaya salarız herhalde" ifadelerini kullandı.(Oğuz Bal/İHA)