Annette Filmi

Annette, operacı eşinin ölümünün ardından 2 yaşındaki bir çocuğa bakmak zorunda kalan bir stand-up komedyeninin hikayesini anlatıyor. Annette, Holy Motors ile tanınan Fransız yönetmen Leos Carax'ın ilk İngilizce dilindeki film
i. Filmin kadrosunda Adam Driver ve Rihanna bulunuyor. Yönetmen :
Leos CaraxSenaryo:
Ron Mael , Russell Mael Oyuncular:
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rebecca Dyson-Smith, Dominique Dauwe, Kevin Van Doorslaer, Devyn McDowell, Christian Skibinski, Dieuwke de Mooij, Angèle, Timur Gabriel, William Markarian-Martin, Anaïs Dahl, Nino Porzio, Marina Bohlen, Kait Tenison, Colin Lainchbury-Brown, Ornella Perl, Charlotte Brand, Filippo Parisi, Latoya Rafaela, Kristel Goddevriendt, James Reade Venable, Zane Garitte, Michele Rocco Smeets, Robin GoffinFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
AnnetteYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, Fransa, MeksikaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
27.11.2020 Annette Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.