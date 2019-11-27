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Anneye son görev

Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdülgani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.

27.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:46Anneye son görev
Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdülgani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.

Dün hayata gözlerini yuman anne için bugün Merkez Cami'inde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ömer Çomaklı'nın da yakın akrabası olan Sevmiye Çomaklı'nın cenazesine oğulları, A.Ü. Rektörü Prof Dr.Ömer Çomaklı, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdülgani el Erzurumi'nin annesi cenaze namazını sonrası defin için ebedi istirahatgahına götürüldü. - ERZURUM

Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

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