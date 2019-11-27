Haberler » genel » Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı - Haber

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdıERZURUM - Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdul Ğani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.

27.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:04
Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı
ERZURUM - Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdul Ğani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.
Dün hayata gözlerini yuman anne için bugün Aşkale Merkez Camminde Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ömer 'nın da yakın akrabası olan Sevmiiye Çomaklı'nın cenazesine oğulları, A. Ü Rektörü Prof Dr.Ömer Çomaklı, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Abdul Gani el Erzurumi'nin annesinin cenaze namazını kıldırması sonrası defin için ebedi istirahatgahına götürüldü.
Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı

Çomaklı, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
22:07 Kırıkkale'de gıda denetim seferberliği başladı
22:05 Ton balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu
22:02 Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı
21:56 Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı
21:40 Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:46:28