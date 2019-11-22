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"Anons" Maltepeli sinemaseverler ile buluştu

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sinemaseverleri yakın dönemin başarılı yapımları ile buluşturmaya devam ediyor.

22.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:41
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sinemaseverleri yakın dönemin başarılı yapımları ile buluşturmaya devam ediyor.

Sinema etkinlikleri kapsamında yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği "Anons" isimli filmin gösterimi yapıldı. Filmde, ordudan tasfiye edilmiş dört askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğu konu edildi. 1960'lı yıllarda gerçekleşen bir darbe girişimi sırasında askerlerin yaşadıkları anlatıldı. Mahmut Fazıl Coşkun üçüncü uzun metrajlı filminin senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldı. 2018 yılı Türkiye ve Bulgaristan yapımı filmin başrollerinde Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz rol aldı. - İSTANBUL

Mahmut Fazıl Coşkun, Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Güncel

Kaynak: İHA

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