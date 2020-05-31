Anonymous adlı Hacker grubu ABD'ye savaş açtı Polis siteleri çöktü

Anonymous adlı Hacker grubu ABD'ye savaş açtı: Polis siteleri çöktüABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarına Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da katıldı.

31.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:50
Anonymous adlı Hacker grubu ABD'ye savaş açtı: Polis siteleri çöktü
ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarına Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da katıldı. Anoynmous'un Minneapolis Polis Teşkilatı'na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.
ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar yeni bir boyut kazandı. Söz konusu protestolar ülke çapında yayılırken; Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da protestolara katıldı. Anoynmous'un Minneapolis Polis Teşkilatı'na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.
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Sosyal medyada Anonymous ile bağlantılı olduğu belirtilen bir grupta, sesi değiştirilmiş ve Guy Fawkes maskesi takmış bir kişinin bulunduğu görüntü yayınlandı. Görüntüdeki kimliği belirsiz kişi şu ifadeleri kullandı: 'İnsanları öldüren ve diğer suçlara karışan polisler de tıpkı bizler gibi yargılanmalı. Aksi takdirde, istediklerini yapabilme yetkileri olduğunu sanacaklar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bu teşkilatların yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halka yetti. Geçtiğimiz yılda gerçekleşen olaylar sonucunda, çoğu insan sizin bizi kurtarmak için orada olmadığınızı anlamaya başladı. Aksine bizleri ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edenlere düzeni sağlamak için buradasınız, kontrol edilenleri korumak için değil. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmasınız ve dünya sonunda buna karşı uyanıyor. Bu polisler yargılanmalı, özellikle Chauvin cinayetle suçlanmalıdır. Ne yazık ki sizin yozlaşmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğine inanmıyoruz. Bu nedenle suçlarınızı dünyaya ifşa edeceğiz. Bizi bekleyin.? Anonymous adlı Hacker grubu ABD’ye savaş açtı Polis siteleri çöktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Haber

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