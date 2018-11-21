Anoreksiya Nedir, Neden Kaynaklanır? Anoreksiya Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Genellikle genç kadınlarda görülen anoresiya hastalığı nedir? Anoreksiya belirtileri nelerdir, neyden kaynaklanır, nasıl tedavi edilir?Tüm merak edilenler haberimizde...

ANOREKSİYA HASTALIĞI NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, genellikle genç kadınlarda görülen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de yetişkinlik çağında ortaya çıkar. Çok genel olarak şöyle de denebilir ki, aşırı zayıflama tutkusu olan her bireyde anoreksiya oluşabilir.

HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU OLABİLİR

Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile abartılı bir şekilde diyet uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra yok olur ve zayıflama normal ölçülerin üzerine çıkar. Çağın hastalığı olarak adlandırılan yeme bozukluğu sendromu 'Anoreksiya Nervoza', sadece genç kızlarda değil, artık erkeklerde de görülmeye başlandı. Tedavisi zor olan vakalarda hayatî tehlike söz konusudur.

HAYATIMIZIN SIKINTILI DÖNEMLERİNDE DE ORTAYA ÇIKABİLİR

Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sıkıntı yaşayanlarda da görülebilir. Diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi hayatının sıkıntılı evrelerinde yeme bozukluğu söz konusu olabilir. Ailevî, okul, iş, veya duygusal konularda çöküntü yaşayanlar yemek yemeyi reddeder, zorla yediği takdirde istifra eder. Sonuç olarak kısa vadede çok kilo kaybetme söz konusu olur ve bu hastalığın bütün etkilerini bünyelerinde yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte yeme sorunları ortadan kalkar; ancak bu süreçte ciddi ve kalıcı fizyolojik sorunlar yaşayabilirler.

ANOREKSİYA HASTALIĞININ NEDENLERİ

Anoreksiya hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Anoreksiya nevroza; biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin birleşimi ile ortaya çıkmaktadır.

Biyolojik faktörler: Anoreksiyanın nedenleri arasında genlerin etkisinin olup olmadığı henüz netleşmemiştir. Ancak genler bazı kişileri anoreksiyaya karşı daha korunmasız hale getirebilir. Anoreksiyalı kişiler çoğunlukla mükemmeliyetçi, duyarlı ve azimli kişilerdir. Bu da genetik eğilimler ile dolaylıdır.

Psikolojik faktörler: Kişinin bazı duygusal özellikleri anoreksiyaya nedenolabilir. Kişinin sürekli depresif olması ya da obsesif kompülsif kişilik bozukluğunun varlığı anoreksiyaya etki edebilir. Bu kişiler kilolarını takıntı hale getirerek anoreksiyaya yakalanabilirler.

Çevresel faktörler: Zayıf olmanın toplum tarafından moda olması özellikle ergenlik dönemindeki gençleri fazlasıyla etkiler. Zayıf olmak avantaj olarak görülebilir. Gençlerin bu düşüncelerini artist ve mankenlere benzeme isteği daha da çoğaltır ve gençler zayıf kalmak konusunda takıntılı hale gelebilir. Anoreksiya gençler arasında en sık görülen 3'üncü kronik hastalıktır.

ANOREKSİYA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Anoreksiya tedavisi zor ve uzun sürelidir. Anoreksiyalı kişiler genellikle tedaviye kendi kendilerine yönelmez. Başka branştan hekimlerin yönlendirmesi sonucu psikiyatristlere gelirler. Anoreksiya tedavisinde öncelikle kişi ve hekim arasında güven ilişkisi kurulmalıdır. Daha sonra kalıcı ve etkin iş birliği sağlanır. Ailenin dinamikleri ve kişinin ayrıntılı hayat hikayesi alınır. Ailenin iş birliği tedavi sürecinde son derece önemlidir. Anoreksiyalı kişilerin yüzde 50-60'ında depresyon gözlenir. Beden algısı bozukluğu ve depresyon tedavisi için hekim tarafından ilaç tedavisi uygulanır. Bu süreçte antidepresan ilaçlardan yararlanılır. Kişinin psikoterapi sürecinde beslenme ve kilo alma konusu öncelikle yer alır. Duygusal çatışmaların, kaygıların, korkuların ele alınması kişi ile doktorun ilişkisini daha da güvenilir kılar.

ÜLKEMİZDE KİMLER ANOREKSİYAYA YAKALANDI?

Ülkemizde anoreksiya hastalığına yakalanan ünlüler; Şarkıcı Ayşe Akın, İrem Derici