Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri - Ekonomi

ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı.

12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib 'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Antalya, Rusya, İdlib, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Ekonomi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Ekonomi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Ekonomi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Ekonomi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?