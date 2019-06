ANSİAD, Girişimciliğin ortak dili projesini tanıttı

Kaynak: İHA

Türkiye ve Avrupa üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının başvuru yaptığı programda ANSİAD'ın almış olduğu hibe desteği, sanayici ve iş insanları dernekleri arasında alınan en büyük hibe olması özeliğiyle Antalya'da bir ilk oldu.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde 'Girişimciliğin Ortak Dili' Projesi, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı olduğu programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı'nın katıldığı gecede projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Geceye, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, AB Başkanlığı Antalya Temsilciliği AB İşleri Uzmanı Selam Çetin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) üyesi derneklerin başkanları, meslek odaları başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı.Girişimcilikte 17 yılGecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD'ın 17 yıldır bölge üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü ANSİAD Girişimcilik Günleri'nin uluslararası uygulama alanına taşımayı amaçladıklarını belirterek, "15 ay boyunca devam edecek olan 'Girişimciliğin Ortak Dili' projemizde Türkiye'den AB projeleri alanında deneyimli Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği ile yurt dışından uluslararası gençlik projeleri konusunda İtalya'nın en önde gelen STK'larından birinin de yer aldığı 2 ortaklığımızın yanı sıra bölge üniversitelerinden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bulunuyoruz" diye konuştu.Ortak anlayışProje kapsamında, genç girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı koymak gibi temel hedeflerinin olduğuna değinen Akıncı, "ANSİAD olarak bu ortaklık ile Türk ve Avrupalı STK'lar arasında genç girişimciliği destekleme konusunda da bilgi paylaşımlarını sağlayacak olan karşılıklı ortak bir anlayışı geliştirme misyonunu da üstleniyoruz" dedi. Sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir ve güçlü iş birliklerini önemsediklerini dile getiren Akın Akıncı, "Burada gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşımı geliştirmek ana prensibimiz. Ortaya çıkacak bu ortak anlayış ve yaklaşımla yapılacak olan tüm çalışmalar sonucunda özellikle gençlerin yenilikçi düşünmelerini teşvik edecek modüller geliştirilecek ve burada öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri bir " Yenilikçi Düşünme Atölyesi" kurarak bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacağız" diye konuştu.Toplam bütçe 56,3 milyon AvroProje tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB üyeliğine yönelik 9 anket sorusu yönelterek katılımcıların yanıtlamasını istedi. AB öncesi fonlar kapsamında gerçekleştirilen projelere değinen Kaymakçı, Girişimciliğin Ortak Dili projesinin 222 bin 174 Avrol'luk bütçesi ile Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilecek 40 proje arasında en yüksek bütçelisi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. AB katılım öncesi fonlar kapsamında Antalya'da şu ana kadar 40 proje gerçekleştiğini dile getiren Kaymakçı, proje toplam bedelinin 56,3 milyon Avro olduğunu dile getirdi.AB'ye üyelik, egemenliği güçlendirirİngiltere'nin, AB üyeliğinin devamlılığında egemenliklerini kaybetme düşüncesiyle AB'den çıkmaya karar verdiğini ile getiren Kaymakcı, "Egemenliklerini Brüksel'den Londra'ya geri almak için ayrılmak istediler ama iki yıldır çıkamıyorlar. Artık egemenliklerin paylaşıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonları, bindiğiniz arabalar, yediğiniz yemek küresel bir karışımdan oluşuyor. Dolayısıyla AB'ye üyelik egemenliği kaybettirmez tam aksine egemenliğimizi güçlendirir" dedi. İhraç edilen ve üretilen her malın AB'nin belirlediği standarlatlara ve kurallara uygun olmak zorunda olduğunu belirten Kaymakcı, "Siz o kuralların oluşumuna, yapılışına üye ülke olarak katkıda bulunamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. AB, aslında egemenliklerini paylaştıkları, kendi rızalarıyla katıldıkları bir yapı" diye konuştu.Demokratik standartlarla ilgili ön yargıTürkiye'nin hain darbe girişimini geride bırakıp bir an önce 2005 yılına kadar getirilen standartları ileriye taşıma hedefinin olması gerektiğini belirten Kaymakcı, "Demokratik standartlarla ilgili Türkiye'ye karşı kısmen bir önyargı var. Bu 2015'ten sonra yaşanan travmanın sonuçları. Türkiye'yi tekrar 2005'e kadar getirdiğimiz noktada, yani demokrasisi, insan haklarıyla herkesin model aldığı bir ülke haline getirmemiz önemli. Türkiye bugün AB'ye üye olduğunda Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık ile aynı yetkilere sahip olacak" dedi."Büyüklüğümüzü bir değer haline getirmeliyiz"Büyük ülkelere karşı bir endişe duyulduğunu belirten Kaymakcı, "Şunu unutmamak gerekiyor aynı büyüklükteki Türkiye NATO'nun da Avrupa Konseyi'nin de üyesi. Biz büyüklüğümüzü bir değer haline getirirsek bu meseleden kurtuluruz. Milli gelir düzeyimiz çok kötü değil ama soruntarım ve bölgesel farklılıklar" diye konuştu. Bölgesel gelir farklılıklarının AB ortalamasının çok üzerinde olduğunu dile getiren Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü; "AB'nin bütçesi 160 milyar Avro. Bunun 60 milyar Avrosu üye ülkelerin tarımına veya bölgesel farklılıklarına gidiyor. Bugün Türkiye, AB üyesi olursa AB bütçesinden Türkiye'ye yaklaşık 15-17 milyar Avro verilmesi gerekiyor ve bunu kimse vermek istemiyor. Bizim bir an önce tarımımızı modernleştirip, istihdamı daha çok hizmetlere, ticarete kaydırıp dengesizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi. Konuşmaların ardından ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'ya Antalya Kaleiçi'nin resmedildiği serigrafi tabloyu takdim etti. Gece Golden Voices konseri ile sona erdi. - ANTALYA