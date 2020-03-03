Antakya Akasya'da altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Antakya 'ya bağlı Akasya Mahallesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde kanalizasyonu olmayan meskenler için yeni kanal bağlantısı yapıldığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 2 personelin görev yaptığını açıklayarak, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktardı.