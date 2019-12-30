Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını, Antakya Belediyesi ailesi olarak, 2020 yılında da Antakya'nın gelişmesine, büyümesine, güzelleşmesine dair gönül belediyeciliği esası ile hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

"Saygıdeğer Hemşerilerim;

Hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

2020 yılının Antakyamıza, Hatayımıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme kararlılığımız sürecektir.

Antakya Belediyesi olarak, sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Antakyamızı layık olduğu yakışır bir ilçe haline getirmekte olan çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden gönül belediyeciliğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Antakyalıların gönlüne girmek birinci önceliğimiz olacak.

Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı yaratmaktadır. Antakya Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmış, yatırımlar için proje çalışmalarına hız vermiştir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız.

Göreve geldiğimizden bu yana geçirdiğimiz 9 aylık süreçte, şehrimizi geleceğe taşımak, vatandaşlarımızın gönül rızalarını kazanmak için önemli çalışmalarımız ve hizmetlerimiz oldu.

Antakya Belediyesi olarak bugüne dek geçirmiş olduğumuz 9 aylık hizmet süremiz içerisinde gerek teknik, gerek gönül belediyeciliği hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çalıştık. Şehrimizin en temel ihtiyaçlarından temizlik, yol, park, yeşil alan ve sosyal belediyecilik çalışmalarımızda ivme kazandık.

Asfalt yapacağız dedik ve sözümüzü tuttuk. 2019 yılında hizmete başlar başlamaz ilk hedefimiz Antakya'yı asfaltla buluşturmak idi ve bu sözümüzü sorumluluk alanımızda bulunan ana arterlerden başlayarak tuttuk. Pek çok mahallemizde asfalt yollar ile vatandaşlarımızı tozdan topraktan kurtardık. 2020 yılının sonuna kadar asfaltlanmamış sokak bırakmamayı hedefliyoruz. Tarihi (HEROD) Kurtuluş Caddesi Sokak Sağlıklaştırma projemizi hayata geçirmek için en önemli adımları attık. Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. 2020 yılında projemize konu olan bölge yepyeni bir çehre kazanmaya başlamış olacak.

Esnafımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda tabela vergisi ile iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat harçlarında % 80'e varan indirimler yaptık. Bu sayede esnafımızı harç ve vergi yükünde rahatlatmış olduk.

Yine bir indirim de nikâh ve otopark ücretlerimizde oldu. Antakya Belediye Meclisimizin oy birliği ile alınan kararı doğrultusunda evlenecek genç çiftlerimize destek olmak ve nikah ücreti külfetini ortadan kaldırmak amacıyla indirim yaptık. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Belediye Nikah Salonumuzda mesai saatleri içerisinde kıyılan nikahlarda zorunlu aile cüzdanı ücreti hariç Nikah Ücreti alınmayacak. Mahveli Otopark ücretlerimiz de büyük oranda düşürülerek vatandaşlarımıza kolaylık sağladık.

Tüm bunların yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerimiz olan yol iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere temizlik, parklarda bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.

Gönül Belediyeciliği anlayışına verdiğimiz önem doğrultusunda 65 yaş üstü değerli büyüklerimize evde temizlik ve evde bakım hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kardeşinle sevgiyle paylaş projemiz, her sabah esnafımıza, öğrencilerimize, hasta ve yakınlarına, ücretsiz olarak hizmet veren mobil çorba ikram aracımız, gençlerimize yönelik ücretsiz olarak sunduğumuz kültür, sanat ve spor kurslarımız ile eğitim hizmetlerimiz de aralıksız olarak devam ediyor. Antakya Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de şehrimize katmış olduğumuz bu hizmetler artarak devam edecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta değerli hemşehrilerim olmak üzere 2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."