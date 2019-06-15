15.06.2019 17:05
Haberler»Güncel » Haber

Antakya'da orman yangını-1

Antakya

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:12 Türk Yıldızları'nın Isparta gösterilerine hava muhalefeti engeli
18:12 En mutlu günlerinde hastanelik oldular
18:10 İSTANBUL- İBB'DEN 'SIFIR ATIK MAVİ' PROJESİNDE DESTEK
18:09 AFAD'dan öğretmenlere eğitim tatbikatı
18:09 Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri
18:07 Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü