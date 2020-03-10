Antakya'daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü taş duvar örme çalışmalarına mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre devam ediyor.
10.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:01
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin büyük titizlikle sürdürdüğü çalışmaların yeni adresi Antakya oldu.
Dikmece Mahallesi'nde 65 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş duvar örme çalışmasına başlayan Büyükşehir ekipleri, Kuzeytepe Mahallesi'nde ise 33 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde örülen taş duvarı tamamladı.
Dikmece Mahallesi'ndeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden yetkililere mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Bültenler
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