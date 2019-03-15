Antakya Halkından Başkan Savaş'a Yoğun İlgi

Hatay halkının yoğun ilgisi ile karışlanan Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu, CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"BİZ RAKİPLERİMİZE DÜŞMAN GÖZLE BAKMIYORUZ"

Rakiplerinin karşısında hiçbir zaman kötü bir tavır sergilemediklerine değinen Başkan Savaş,"Milletin yanında olana her türlü kötü sözü söylüyorlar. Bizim asaletimiz kötü cümle kurmaya yetmez. Biz asaletimiz ve milletimizin huzurunda, milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle sadece sizlere daha iyi hizmet edebilmek için sizinle birlikte mücadele ediyoruz. Biz rakiplerimize düşman gözle bakmıyoruz. Milletimiz için geleceğe yelken açacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK BİZİM BEKA SORUNUMUZ YOK "

Başkan Savaş, " Patates diğer illerde olduğu gibi bizim ilimizde de yasaklandı. Biz tarım ülkesiydik, kendine yeten bir ülkeydik. Ama artık mazide kaldı. Eğitim sisteminde, hukuk sisteminde sorun var deseler anlarım. Suriye ve Kuzey Irak'taki gelişmelerden dolayı problem var deseler anlarım. Memlekette beka sorunu var diyorlar. Sanki memleketi gelip başkaları yönetti. Sanki yıllardır CHP ve İYİ Parti iktidarda da 17 yıldır devleti yönetenlerin aklına beka sorunu gelmiş. Acaba koltuk sorunu mu var beka sorunu mu var? Beka sorunu var mı yok mu bilmiyorum ama memlekette ekonomi sorunu var. Beka sorununu varsa muhalefetin konuşması lazım. Maalesef, iktidar 17 yıldır iktidar olduğunun farkında değil ve 17 yıldır şikâyet mekanizması işliyor. Allah'a şükür Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bizde beka sorunu yok. Meclisteki engellere rağmen sorunları çözmeye devam ettik" dedi.

"BANA SURİYE BAYRAĞI DİKECEK DİYE İFTİRA ATANLAR SURİYELİLERİN OYUNA MAHKÛM OLMUŞ DURUMDALAR"

Mecliste yalnız kalmak istemediğini dile getiren Başkan Savaş, "Ben mecliste yalnız kalmak istemiyorum. Mecliste iktidar olmak isteyen ve her şeye hayır diyen bir grup var. Allah herkese her şeyi yaşatıyor. Bana Suriye bayrağı dikecek diye iftira atanlar şu anda Suriyelilerin oyuna mahkum olmuş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜNÜN YANINDA OLMADINIZ, HAKLININ YANINDA OLMAYI TERCİH ETTİNİZ"

2014 seçimlerinden bahseden Başkan Savaş, " Beş yıl önce beş parasız seçim kazanmak kolay değil. Karşımızda müthiş bir güç vardı. Bu güce karşı yüreğinizle hep birlikte seçimi kazandık. O seçimi ben değil siz kazandınız. Siz güçlünün yanında olmadınız, haklının yanında olmayı tercih ettiniz. Allah sizden razı olsun. Esentepe'deki hemşehrilerim hiçbir zaman zamanın adamı olmadı. Hakikatin adamı olmayı tercih etti. On yıldır size hiçbir zaman yalan söylemedik. Yaptığımız işleri sizlerin rızası ve beklentileri doğrultusunda yaptık" dedi.

"SİZİN RIZANIZ OLMAYAN HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Savaş, "Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm gibi ciddi bir problem var.Kentsel dönüşüm başlayalı 6 buçuk yıl oldu. Biz bu işi belediyenin maddi bir kârı olmadan sizin ve müteahhitin rızası ile adaletli ve eşit bir şekilde çözeceğiz. Sizin rızanızın olmadığı hiçbir şey olmayacak. Şehir daha temiz ve yeşil olacak. Evleriniz daha konforlu daha sağlam olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler