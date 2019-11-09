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Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

ANTAKYA Körfezi'nde, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

ANTAKYA Körfezi'nde, 'ın ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nin 5,5 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.19'da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Samandağ'da da hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.



Samandağ, Deprem, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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