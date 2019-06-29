29.06.2019 22:43
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Antakya Medeniyetler Korosu sezonun son konserini verdi

Antakya Medeniyetler Korosu sezonun son konserini verdi

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, sezonun son konserini verdi.

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, sezonun son konserini verdi.
Her cumartesi Antakya Kültür Merkezi'nde konser veren koro, sezonu kapattı.
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, eylül ayında tekrar konserlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.
Koronun 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendirdiğini ve dünyanın birçok yerinde sahne aldığını ifade eden Özfırat, Hatay 'da dünyaya kardeşlik mesajı verdiklerini vurguladı.
Konseri AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman , MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı , Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'nun da bulunduğu ve çok sayıda davetli izledi.
Kaynak: AA
Hatay , Antakya , Güncel

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