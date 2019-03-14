Antakya'nın Sokaklarında Adımlar Barış İçin Atılacak

Ali İsmail Korkmaz Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hatay Barış Koşusu'nda adımlar barış için atılacak.

Geçen yıl birincisi düzenlenen Hatay Barış Koşusu, 17 Mart 2019'da ikinci kez gerçekleşecek. Bir koşunun çok daha ötesinde olan Hatay Barış Koşusu'na katılanlar, tarih kokan sokaklarda koşmanın keyfini yaşayacak ve leziz Antakya mutfağını deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek Hatay Barış Koşusu'nda 10 km'lik parkurun yanı sıra 4 km'lik Halk Koşusu da yer alıyor.

TARİH KOKAN SOKAKLARDA KOŞULACAK

Antakya Parkı'ndan başlayıp dünyada ışıklandırılan ilk cadde unvanını taşıyan Kurtuluş Caddesi'nden geçecek olan koşu, Asi Nehri'nden Habib-i Neccar'a uzanan büyüleyici parkurunda katılımcıları medeniyetlerin zenginliğine taşıyacak. Tarih kokan sokaklar kardeşliğe, dostluğa, birlikteliğe koşanlarla dolacak.

Geçen sene yaklaşık 750 kişinin katıldığı Hatay Barış Koşusu'na bu sene bin 500 kişinin katılması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler