Antakya trafiğindeki değişiklikler hayata geçti

1 Temmuz Pazartesi tarihi itibariyle uygulama konan değişiklikler ile Fatih Caddesi; Vali Ürgen Meydanı'nından Kültür Merkezi kavşağına doğru çift şerit, Kültür Merkezi kavşağından Vali Ürgen Meydanı'na doğru tek şerit olacak şekilde çift yönlü oldu.

Bununla beraber Gündüz Caddesi de, Cumhuriyet Meydanı 'ndan Armutlu kavşağı yönüne tek yön olarak düzenlendi. Ayrıca eski Antakya sokakları olarak bilinen bölgedeki sokaklar, 10.00-01.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Yapılan değişikliklerin şehir içi trafiği rahatlatmak adına yapındığını ifade eden yetkililer, alınan karar kapsamındaki diğer değişikliklerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.