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Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2)

Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

11.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:10
Antakya- kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.
'da kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde merkez Antakya başta olmak üzere bazı ilçelerde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Kar yağışının etkili olduğu kentte, araçların üzeri ve çatılar beyaza büründü.
Antakya-Yayladağı kara yolunda da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede ekipler, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Kara yolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yapıyor.
Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2)

Yayladağı, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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