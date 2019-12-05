Haberler » Güncel » Antalya 10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı - Haber

Antalya 10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandıAntalya'da, parkta yürüyüş yapan Ayyüş D.'nin (80), içinde cep telefonu ve 30 lirası bulunan çantasını gasbeden Muammer Vergili (30), olaydan 10 ay sonra polisin takibiyle yakalandı.

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06
10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı
'da, parkta yürüyüş yapan Ayyüş D.'nin (80), içinde cep telefonu ve 30 lirası bulunan çantasını gasbeden Muammer Vergili (30), olaydan 10 ay sonra polisin takibiyle yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen şubat ayında ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinin yakınındaki parka giden Ayyüş D.'nin, içinde 30 lira ve cep telefonu bulunan çantası, motosikletli bir kişi tarafından gasbedildi. Ayyüş D.'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra kaçtığı motosikletin plakasını belirledi. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin Muammer Vergili olduğu tespit edildi. Zanlı, dün düzenlenen baskınla Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Vergili, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya 10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39 Kırıkhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi - Haber
12:38 Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (2) - Haber
12:38 Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı - Haber
12:34 Kargı'ya mevsimin ilk karı yağdı - Haber
12:34 SUBÜ'de, Gastronomi alanında bir başarı daha - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:46:04