ANTALYA 10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı Antalya
'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü
(10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba Göktürk
Güllü, morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü.
Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye
Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı. Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü, yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Mobilya
ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı.
Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Kaynak: DHA