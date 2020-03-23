Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği - Haberler

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar yoğunluğu yaşandı.

23.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:22
Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar yoğunluğu yaşandı. Postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezlerinde Vefa Destek grupları kuruldu. Antalya 112 Çağrı Merkezinde de bulunan Vefa Destek grubunda, çalışanlar gelen çağrılarla tek tek ilgilenerek, talepleri ilgili birimlere iletiyor.

112'yi arayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları gıda yardımı talep ederken, bazıları ise banka işlerinin olduğunu söyledi. Diğer yandan postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.

Aynı zamanda gelen ihbarlar arasında alkol-sigara talebinde bulunan, köpeğini gezdirmek için yarım saat izin talebinde bulunan vatandaşların da olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "karantina" açıklaması Açıklaması - Haber Kırşehir'de 127 cami ve Kur'an kursu dezenfekte edildi - Haber Hakkarili öğrencilerden "evde kal" uyarılarına videolu destek - Haber Van'da evden çıkmayan yaşlılara sıcak yemek yardımı - Haber Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız koronavirüs ve terör paylaşımları yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlattı. - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading