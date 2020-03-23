Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği - Haberler

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği Maaşını çekmek isteyen de, şehir dışına çıkmak isteyen de 112'yi aradı Korona virüsü önlemek için 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar...

23.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:31
Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği
Maaşını çekmek isteyen de, şehir dışına çıkmak isteyen de 112'yi aradı
ANTALYA - Korona virüsü önlemek için 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbar yoğunluğu yaşandı. Postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.
İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirmesinin ardından,
112 Acil Çağrı Merkezlerinde Vefa Destek grupları kuruldu. Antalya 112 Çağrı Merkezinde de bulunan Vefa Destek grubunda, çalışanlar gelen çağrılarla tek tek ilgilenerek, talepleri ilgili birimlere iletiyor.
112'yi arayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları gıda yardımı talep ederken, bazıları ise banka işlerinin olduğunu söyledi.
Diğer yandan postanede işi olduğunu söyleyen, maaşını çekmek isteyen ve şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen de 112'yi aradı.
Aynı zamanda gelen ihbarlar arasında alkol-sigara talebinde bulunan, köpeğini gezdirmek için yarım saat izin talebinde bulunan vatandaşların da olduğu öğrenildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinde 65 yaş ve üzeri trafiği
Etiketler : Antalya, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da - Haberler Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Haberler 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali koronavirüs nedeniyle online yapılacak - Haberler UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi final maçlarını süresiz erteledi - Haberler Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı - Haberler Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading