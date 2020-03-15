ANTALYA 13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu
13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulunduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi.
15.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:40
13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi. Yakınları, Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini söyledi.
Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.
Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi. Yakınları, Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini söyledi.
Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.
Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Mehmet Coşar, Manavgat, Güncel
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