ANTALYA 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdüAntalya'nın Kaş ilçesinde birlikte oynayan iki komşu çocuğundan R.Ç.'nin (13) elindeki tüfek, kazara ateş aldı.

09.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:10
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte oynayan iki komşu çocuğundan R.Ç.'nin (13) elindeki tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk (10) yaşamını yitirdi. Jandarma R.Ç.'yi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde meydana geldi. Ova Mahallesi'nde oturan M.K.'nin serasında ortakçı olan Denizli'nin Çivril ilçesi nüfusuna kayıtlı Feridun Ç.'nin oğlu R.Ç. ile serada tarım işçisi olarak çalışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk, birlikte oynamaya başladı. Oyun sırasında R.Ç. iddiaya göre babasının aracının bagajında duran çift kırma tüfeği aldı. Bu sırada R.Ç.'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Paniğe kapılan R.Ç., tüfeği sulama kanalına attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaş Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. R.Ç. ise gözaltına alındı. Kanala atılan tüfek dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için bölgede önlem aldı.
CENAZE TESLİM EDİLDİ
Antalya'nın Kaş ilçesinde R.Ç.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Öztürk'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Öztürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü. ANTALYA 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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