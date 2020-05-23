ANTALYA 146 bin liralık nilüferler çiçek açtı

146 bin liralık nilüferler çiçek açtıAntalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Kurşunlu Şelalesi'nde çiçek açmaya başladı.

23.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:39
146 bin liralık nilüferler çiçek açtı
Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Kurşunlu Şelalesi'nde çiçek açmaya başladı.
Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi.
Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri Kurşunlu Şelalesi'nde de açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, ciddi tehdit altında yer alıyor. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak çeşitli yerlerde kullanılan nilüfer çiçekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor.
KORUMA ALANINDA CEZASI 146 BİN TL'YE ÇIKIYOR
2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 73 bin TL idari para cezası verilirken, çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına çıkarak 146 bin TL'ye yükseliyor.
KOPARAN KİŞİLERİ ŞİKAYET EDİYORUZ
Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Erol Avcı, Şu anda nilüfer çiçeğinin açmasının tam zamanı, burada da nilüfer bahçelerimiz var. Buraya gelip çiçeğimizi görebilirsiniz ama koparmak kesinlikle yasak. Büyük cezası var. Koparan kişi ya da kişilerin olduğunu tespit edince hemen şikayet ediyoruz ve cezasını yazdırıyoruz. Biz rica ediyoruz nilüfer çiçeklerini koparmayın diye dedi. ANTALYA 146 bin liralık nilüferler çiçek açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurşunlu, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Haberler››Güncel››ANTALYA 146 bin liralık nilüferler çiçek açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı - Haber 15:37: Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın - Haber 15:35: Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi - Haber 15:34: Şambali tatlısına yoğun ilgi - Haber 15:33: Başkentte kısıtlamanın ilk gününde sokaklar sakindi - Haber 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber