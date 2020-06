ANTALYA 15 yıl önce kadavradan, şimdi kız kardeşinden böbrekle can buldu

Kaynak: DHA

15 yıl önce kadavradan, şimdi kız kardeşinden böbrekle can bulduAFYONKARAHİSAR'da işitme engelli Gökhan Örnek (30), böbrek yetmezliği nedeniyle 2005 yılında kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu. 15 yıl sonra nakledilen böbreği çalışmaz hale gelen Örnek'e, bu kez kız kardeşi Ayşe Örnek (28) can oldu.Afyonkarahisar'da oturan işitme engelli Gökhan Örnek, 15 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedaviye alındı. Kadavradan böbrek nakli yapılan Örnek, 15 yıl boyunca normal hayatına devam etti. 15 yıl sonunda nakil olan böbreği fonksiyonlarını kaybedince Gökhan Örnek'e yeniden nakil ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine kız kardeşi Ayşe Örnek, Gökhan Örnek'e böbreğini bağışlamak istedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Örnek ailesi, pandemi dolayısıyla nakillerin durdurulduğunu öğrendi. Tedavisi diyalize girmeden evden takip edilen Gökhan Örnek, yeni normalleşme süreciyle birlikte AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, geçen cuma günü Ayşe Örnek'ten alınan böbreği, ağabeyine nakletti. Kız kardeşinden aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Gökhan Örnek, yeni normalleşme süreciyle yeni yaşamına başladı.'ARTIK ÇOK İYİYİM'Gökhan Örnek, "İlk naklimi 15 yaşında oldum. Hayatım daha rahat oldu. Bir yerde çalışmaya bile başlamıştım. Ama şimdi yine böbreğimi yeniledik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Nakilden kısa süre sonra toparlandım. Hastanede bana güzel baktılar. Pandemi dolayısıyla hiç korkmadım çünkü ikinci defa nakil olacaktım. İşleyişi biliyordum. Kız kardeşim bana böbreğini bağışladı. Artık çok iyiyim. Hastaneden taburcu olup evime gitmek istiyorum" dedi.'BAĞIŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN'Ağabeyine böbreğini bağışladığı için çok mutlu olduğunu, hiç korkmadığını ve kaygılanmadığını anlatan Ayşe Örnek, "Nakilden 5 gün geçmeden iyileştim. Kendimi iyi hissediyorum. Pandemi dolayısıyla dikkat ediyorduk, hiç korkmadım. Nakilden önce Covid-19 testi de yapıldı. Negatif çıkınca ertesi gün hemen böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil bekleyenler zor bir süreç geçiriyor. Ama organ bağışı da çok önemli. Birine can oluyor, kan oluyorsunuz. Kendinizi duygusal anlamda da çok iyi hissediyorsunuz. Bağış yapmaktan korkmayın" diye konuştu.'SEVİNCİ VE ÜZÜNTÜYÜ BİR ARADA YAŞIYORUM'Çocuklarının sağlık durumundan çok endişe ettiğini anlatan anne Teslime Örnek (50) ise "Gökhan'ın daha küçük yaşlardan böbreğinde protein kaçağı vardı. İlk naklimiz Ankara'da, ikinci naklimiz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti. Kızım ağabeyine böbreğini bağışladı. Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşıyorum. Kızım için üzülmüştüm ama hiç düşünmeden ağabeyine hayat verdi. Babası ve annesi olarak biz de bağışta bulunmak istedik ama şeker değerlerimiz çok yüksek çıktı o yüzden olmadı. Ayşe diğer kardeşlerine fırsat vermeden 'Ben böbreğimi bağışlayacağım' dedi" diye konuştu.'İMKANIM OLSA ONLARIN AYAKLARININ ALTINA DÜNYAYI SERERİM'Kızı ve oğlunun sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Teslime Örnek, "Pandemi dolayısıyla doktorlarımız sağ olsunlar bizi 2 ay bekletti. Allah onlardan razı olsun. Hepsi çok mükemmel. İmkanım olsa onların ayaklarının altına dünyayı sererim. Onlara bir tek dua edebiliyorum. Allah tüm sağlık çalışanlarını pandemiden korusun" dedi.3 HAFTADA 5 BÖBREK, 1 KARACİĞER NAKLİAÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, normalleşme sürecinde 3 haftada toplam 5 böbrek ve 1 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini anlattı. Öğr. Gör. Bilal, "Gökhan'a canlı vericili böbrek naklini yaptık. Nakilden 5 gün sonra sağlığına kavuştu. Kız kardeşi de Gökhan da sağlıklarına kavuştu. Evlerine göndereceğiz" dedi.ORGAN NAKLİ ÖNCESİ COVİD-19 TESTİPandemi döneminde, öncesine göre titiz çalışma yürüttüklerini anlatan Öğr. Gör. Nilgün Bilal, "Öncelikle alıcı ve vericinin güvenliği ile toplum güvenliği için bütün önlemleri üst düzeyde alıyoruz. Hem alıcı hem de vericiye nakil öncesi Covid-19 testlerini yapıyor, tomografilerine bakıyoruz. Sonuçlar negatif çıktığında da nakli gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.KADAVRADAN YAPILAN ORGAN BAĞIŞLARI AZALDIBu dönemde dünyada ve Türkiye'de organ bağışı sıkıntısı yaşandığını açıklayan Öğr. Gör. Nilgün Bilal, şöyle dedi:"Canlı nakillerimizi güvenlik tedbirlerini alarak yapıyoruz. Ancak kadavradan organ bağışı yok denecek kadar az. Sayılar çok düştü. Pandemi döneminde yoğun bakımların yoğunluğu ve toplumun içinde bulunduğu durum nedeniyle maalesef organ bağışlarımız çok yetersiz. Bu nedenle canlı vericili nakillere ağırlık verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Umarım ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde atlatır. Biz yine en normale döneriz. Organ bağışları artar."