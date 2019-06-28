ANTALYA 156 gündür kayıp Buse'nin babası Eşim ve ben umudumuzu yitirmedik

156 gündür kayıp Buse'nin babası Eşim ve ben umudumuzu yitirmedikAntalya'nın Kemer ilçesinde 156 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları denizde devam ediyor. Buse'nin babası Ahmet Acar, 'Eşim ve ben üzüntüyle yaşamaya çalışıyoruz. Ama umudumuzu yitirmedik dedi.Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sürdürüldü. Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda yapılan aramalarda, 85 nokta işaretlenmişti.Bugün ise daha önce Kader Buse Acar'ın ayakkabısının sol tekinin bulunduğu otelin sahilinde ve Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktanın açığında arama çalışmaları yapıldı. Çalışmaları takip eden Ahmet Acar, sahilde oturduğu yerde sık sık dua etti. Acılı baba Ahmet Acar, 'Sağolsun Sahil Güvenlik belirlediğimiz noktalarda arama yapıyor. Eşim ve ben umudumuzu yitirmedik. Bulmaya çalışacağız. Allah izin verirse, Allah verirse bulmaya gayret gösteriyoruz. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey değil. Devletten de, Sahil Güvenlik'ten de, gerekse jandarmadan hepsinden Allah bin kat razı olsun. Çok iyi çalıştılar ama bulamadık. Çaresiziz. Umutları değerlendirmeye çalışıyoruz. Belirlenen yerler, kritik noktalar var, oralara tekrardan bakmaya çalışıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin diye konuştu.Bugün yapılan çalışmalara da değinen Ahmet Acar, şöjyle konuştuDenizde mi olduğunu bilmiyoruz. Yani taşa sıkışıp kaldı mı bilmiyoruz. Şalı çıktı, ayakkabısı deniz kenarında çıktı, çantası, telefon şarj cihazı çıktı bir de, küpesi de olay yerinde bulundu zaten. 3 parçası olay yerinde, sadece bot ayakkabısının biri sahilde bulundu. Sahille dereye önem veriyoruz. Su işleri de çalışmasına erkenden başlarsa. O dere dolu yani. Bizimkisi bir umut. 150- 160 güne doğru yaklaşıyoruz artık. Biz umudumuzu yitirmedik. Devletimiz çok büyük çaba harcadı. Gerek Sahil Güvenlik, gerek Jandarma, gerekse de polis ama bulamadık. Kendimde zaten dağa çıktım aradım.'ÜZÜNTÜYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Devlet Su İşleri'nin çalışmalarına da değinen Ahmet Acar, 'Deredeki balçığın rutin olarak kaldırılması lazım. Ama nedense işte Korkuteli'nde de afet olayı yaşanmış, makinelerini Korkuteli tarafına yönlendirmişler. Görüştüm müdür beylerle Ağustos sonunu bulur diyor ama bizimkisi umut. Bir an önce başlanıp çalışılsa aslında olur da artık kimseye bir şey diyemiyorum. Eşim ve ben üzüntüyle yaşamaya çalışıyoruz. Eşim dost ve akrabalar, arkadaşlarımız üzüntüyü yaşıyoruz. Sağ olsunlar hepsi çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti daha fazla gösterdiler her türlü birim. Aşırı aradılar ama bulamadık kızımızı diye konuştu.