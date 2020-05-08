Haber, Son Dakika, Haberler

ANTALYA 18 sayfalık not bırakıp intihar etti

18 sayfalık not bırakıp intihar ettiANTALYA'da Eren T. (29), boş arazide kendisini ağaca asarak intihar etti.

08.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:22
18 sayfalık not bırakıp intihar etti
ANTALYA'da Eren T. (29), boş arazide kendisini ağaca asarak intihar etti. Cesedi 20 gün sonra bulunan Eren T.?nin bıraktığı 18 sayfalık notta, 2 aydır sokaklarda yaşadığını, ailesinin kendisini evden kovduğunu, başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Boş araziye gelen bir kişi, ağaçta asılı birini gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Eren T. olduğu belirlenen kişinin, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevrede yapılan incelemelerde, Eren T.?ye ait eşyalar ve not defterine yazılmış 18 sayfalık not bulundu. Eren T. yazdığı notta, ailesinin kendisini istemeyip evden kovduğunu, bu nedenle 15 gündür sokakta yaşadığını, çöplerden topladığı cam şişe ve kutuları satarak yemek yediğini ve başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı. Eren T.?nin ardından bıraktığı notlar arasındaki bir sayfaya ise, 'Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.
Tanınmayacak hale gelen gencin cansız bedeni, çağrılan özel ekip yardımıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. ANTALYA 18 sayfalık not bırakıp intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi Haberler
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor Haberler
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››ANTALYA 18 sayfalık not bırakıp intihar etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Ferizli'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Haber 11:29: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir kültür hizmeti daha: "Ramazan Sohbetleri" - Haber 11:29: SANKO'dan anneler günü kutlaması - Haber 11:29: Sosyal mesafeli bakla hasadı başladı... Üretici fiyatlardan memnun.. - Haber 11:28: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞYERİNDE KUMAR OYNAYAN 19 KİŞİYE 46 BİN TL PARA CEZASI - Haber 10:26: Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek - Haber 10:08: Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı - Haber 09:58: 18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı - Haberler 09:48: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var - Magazin