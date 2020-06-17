ANTALYA 2020'nin ilk yavru alageyiği görüntülendi

2020'nin ilk yavru alageyiği görüntülendiDünyada doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden alageyiklerin, 2020'deki ilk yavrusu görüntülendi.

17.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:50
2020'nin ilk yavru alageyiği görüntülendi
Dünyada doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden alageyiklerin, 2020'deki ilk yavrusu görüntülendi. Nesli tehlike altındaki türlerden olan ve doğal popülasyonunun devam ettiği tek yer Antalya'nın Düzlerçamı bölgesi olan alageyiklerin üremesi için 2002 yılında Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan istasyonun kuruluşundan bu yana nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiklerin sayısı 120'ye kadar ulaştı. Alageyikler alan içerisindeki kameralarla 24 saat izleniyor. Geçen aylarda üreme dönemine giren alageyiklerin 2020'deki ilk yavrusu, gözlem için kurulan kameralara takıldı. Yemlenmeye gelen alageyikler arasındaki yavrunun, DKMP ekipleri tarafından kameralar üzerinden yapılan kontrollerde 15 günlük olduğunun tahmin edildiği ve sağlığının iyi olduğu belirtildi. Farklı yıllarda Antalya-Düzlerçamı, Manavgat-Beydiğin, Aydın-Dilek Yarımadası, Muğla-Köyceğiz alanlarına nakilleri sağlanan alageyiklerin diğer doğal yaşam alanlarında da çoğalması için çalışmalar yürütülüyor. ANTALYA 2020’nin ilk yavru alageyiği görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzlerçamı, Antalya, Güncel, Haber

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